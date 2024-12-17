СК завел дело по трем статьям после гибели начальника войск РХБЗ
Уголовное дело по трем статьям расследуют после гибели генерал-лейтенанта, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Ранее стало известно, что Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве, напоминает 360.ru.
Как отметили в Следкоме, главное следственное управление по столице расследует дело об убийстве, теракте, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru