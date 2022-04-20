СК: Задержаны шесть членов банды Басаева, причастных к нападению на десантников в Чечне

Правоохранители задержали еще шесть членов банды террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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Отмечается, что бандиты были задержаны во взаимодействии с ФСБ, МВД и Росгвардией в Татарстане и Санкт-Петербурге.

«Все они жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов», — подчеркнули в СК.

Задержанным предъявили обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде, посягательстве на жизнь военнослужащих, отмечает RT. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.

В феврале 2000 года в горно-лесистой местности в Шатойском районе Чечни на российских военных напала вооруженная банда под руководством Басаева и Хаттаба. В результате погибли 84 военнослужащих 6-й псковской парашютно-десантной роты, четверо получили ранения. СК уже установил 29 причастных к нападению, 19 из них осуждены и приговорены к длительным срокам заключения.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ЧечняЗадержаниеСледственный Комитет Рф
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