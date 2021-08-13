СК: задержаны пособники побега заключенных из ИВС в Подмосковье

Задержаны двое пособников побега пятерых заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, это местные жители, против них возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ).

Накануне сообщалось, что полиция Московской области задержала третьего участника побега из ИВС в Истре. Он сдался полиции и доставлен в следственный отдел. Организатор побега Александр Мавриди и еще один заключенный пока остаются на свободе, их розыск продолжается.


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ФОТО: pixabay.com
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