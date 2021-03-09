Статистика Генпрокуратуры по взяткам вызвала у социолога хохот

«Это по официальным делам, возбужденным Генпрокуратурой. Где-то возбуждают, где-то не возбуждают. Они считают по физическому количеству? Прокуратуре нужно пройти курс «Начала статистики». Потому что в России ничего нельзя считать по количеству. У нас регионы по размеру населения разные. Ничего нельзя анализировать в абсолютных цифрах. Первое сомнение: как прокуратура открывает эти дела. Это о достоверности самой статистики. А второе даже не сомнение, а хохот: ничего нельзя анализировать в абсолютных количествах. Есть регионы с населением 12 с лишним миллионов, а есть регионы с населением 50 тысяч. Как вы их будете сравнивать? Если ловят учителей и врачей, как у нас любят делать, то где больше регион, там больше и поймают. Поэтому прокурорскую статистику не считаю достоверной», - сказала Зубаревич.

Между тем, меньше всего взяток было зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

