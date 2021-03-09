Статистика Генпрокуратуры по взяткам вызвала у социолога хохот
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН объяснила, почему не доверяет статистике Генпрокуратуры.
Москва стала лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин. Также в десятке самых взяткоемких регионов Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН объяснила, почему не доверяет статистике Генпрокуратуры.
«Это по официальным делам, возбужденным Генпрокуратурой. Где-то возбуждают, где-то не возбуждают. Они считают по физическому количеству? Прокуратуре нужно пройти курс «Начала статистики». Потому что в России ничего нельзя считать по количеству. У нас регионы по размеру населения разные. Ничего нельзя анализировать в абсолютных цифрах. Первое сомнение: как прокуратура открывает эти дела. Это о достоверности самой статистики. А второе даже не сомнение, а хохот: ничего нельзя анализировать в абсолютных количествах. Есть регионы с населением 12 с лишним миллионов, а есть регионы с населением 50 тысяч. Как вы их будете сравнивать? Если ловят учителей и врачей, как у нас любят делать, то где больше регион, там больше и поймают. Поэтому прокурорскую статистику не считаю достоверной», - сказала Зубаревич.
Между тем, меньше всего взяток было зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.
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