СК задержал подозреваемого в теракте на железной дороге в Рязанской области
Подозреваемый в подрыве железной дороги в Рязанской области, где с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, задержан, на допросе он признался в работе на украинскую военную разведку. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, житель Рязанской области 1988 года рождения с гражданством России и Италии установил на железной дороге самодельные взрывные устройства, пишет RT. В результате произошел сход вагонов грузового поезда на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км», 15 вагонов были повреждены.
«Задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань», — приводит РИА Новости сообщение Следкома.
У злоумышленника обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи и электронные носители с фото и видео совершенных им преступлений. Правоохранители расследуют уголовное дело о теракте и незаконном приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ (взрывных устройств). В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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