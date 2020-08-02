СК задержал директора турбазы после гибели четырех человек

Следственный комитет в Алтайском крае задержал директора местной турбазы в связи с тем, что в одном из номеров были обнаружены трупы семьи из четырех человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, причиной гибели постояльцев турбазы стало отравление угарным газом. Об этом со ссылкой на представителя краевого главка СК Людмилу Рязанцеву сообщает РИА Новости.

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«По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор базы. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — цитирует RT официальное сообщение.

Также стало известно, что следователи возбудили новое уголовное дело - по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», отмечают «Известия».

Напомним, тела начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосифа Клеменского, его супруги и двоих детей в номере на турбазе «Глобус» обнаружили 31 июля после многочисленных жалоб постояльцев на неприятный запах.

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ФОТО: Николай Хижняк//РИА Новости
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