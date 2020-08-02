СК задержал директора турбазы после гибели четырех человек

Следственный комитет в Алтайском крае задержал директора местной турбазы в связи с тем, что в одном из номеров были обнаружены трупы семьи из четырех человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, причиной гибели постояльцев турбазы стало отравление угарным газом. Об этом со ссылкой на представителя краевого главка СК Людмилу Рязанцеву сообщает РИА Новости.