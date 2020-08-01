СК РФ опубликовал видео осмотра алтайской гостиницы, где погибли чиновник и его семья
Следственный комитет РФ разместил видеокадры осмотра места гибели семьи чиновника администрации Алтайского края на турбазе «Глобус».
Следователи осматривают помещение с помощью специальных приборов, которые позволяют определить наличие физиологических жидкостей и других следов.
Тела четверых постояльцев турбазы «Глобус» были обнаружены после многочисленных жалоб гостей на неприятный запах. Сотрудники базы предположили, что возникли проблемы с канализацией. Несмотря на ее прочистку, запах оставался.
Его источником был номер, в который заселилась семья руководителя одного из отделов Управления по печати Алтайского края Иосифа Кременских с двумя детьми. Их тела обнаружили спустя четыре дня после заезда, 31 июля, сообщает РЕН ТВ.
Трупы супруги чиновника, Оксаны Кременских и его дочери лежали на одной кровати, главы семьи – на другой, а сына – на полу.
По данным следствия, смерть наступила 26 или 27 июля. По одной из версий, семью алтайского чиновника могли отравить. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
845 тыс.+5 462 / сут.
Умерли
14 058+95 / сут.
Выздоровели
647 тыс.+8 114 / сут.
- Сергей Юран ушел из подмосковных «Химок»
- СК РФ опубликовал видео осмотра алтайской гостиницы, где погибли чиновник и его семья
- В России за сутки зафиксировали 5462 случая COVID-19
- В Шереметьеве в самолёт врезался топливозаправочный автомобиль
- В Хабаровске закончилась акция в поддержку Фургала с 3,5 тысячами участников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru