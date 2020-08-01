СК РФ опубликовал видео осмотра алтайской гостиницы, где погибли чиновник и его семья

Следователи осматривают помещение с помощью специальных приборов, которые позволяют определить наличие физиологических жидкостей и других следов.

Тела четверых постояльцев турбазы «Глобус» были обнаружены после многочисленных жалоб гостей на неприятный запах. Сотрудники базы предположили, что возникли проблемы с канализацией. Несмотря на ее прочистку, запах оставался.

Его источником был номер, в который заселилась семья руководителя одного из отделов Управления по печати Алтайского края Иосифа Кременских с двумя детьми. Их тела обнаружили спустя четыре дня после заезда, 31 июля, сообщает РЕН ТВ.

Трупы супруги чиновника, Оксаны Кременских и его дочери лежали на одной кровати, главы семьи – на другой, а сына – на полу.

По данным следствия, смерть наступила 26 или 27 июля. По одной из версий, семью алтайского чиновника могли отравить. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц.

