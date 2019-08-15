СК выясняет причины жесткой посадки самолета в Жуковском

Причины жесткой посадки пассажирского самолета сразу после взлета из подмосковного аэропорта «Жуковский» предстоит выяснить Следственному комитету в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Airbus A-321, летевший из Москвы в Симферополь, после вылета из аэропорта «Жуковский» совершил жесткую посадку с вышедшими из строя двигателями в кукурузном поле рядом с аэропортом. Благодаря героическим действиям экипажа никто не погиб. Со слов пилотов, при взлете лайнер столкнулся со стаей чаек. Командир воздушного судна в ручном режиме посадил машину с убранными шасси.

Практически в каждом аэропорту есть так называемые службы орнитологической безопасности полетов, призванные исключить появление птиц на взлетно-посадочной полосе и в окрестностях. Как правило, используются ультразвуковые отпугиватели и акустические установки. Орнитологические средства обеспечения полетов аэропорта «Жуковский» в момент утреннего ЧП работали штатно, заявили в Летно-исследовательском институте им. Громова, на балансе которого находится полоса «Жуковского». В свою очередь летающие из подмосковного аэропорта авиакомпании, в том числе и «Уральские авиалинии», которым принадлежит аварийно севший лайнер, также заявили, что не видят проблем с обеспечением орнитологической защиты в аэропорту.

Эффективность систем орнитологической безопасности зависит от расположения полигонов бытовых отходов в непосредственной близости от аэродромов,- заметил, комментируя авиапроисшествие в «Жуковском», глава Росавиации Александр Нерадько. Проверить объекты скопления коммунальных отходов в районе «Жуковского» уже потребовало Минприроды. Областные власти версию о птицах с окрестных мусорных свалок категорически отвергли. Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, слова которого приводит «Интерфакс», рассказал, что ближе всего к месту аварийной посадки, в 14 км, расположен полигон твердых коммунальных отходов «Сафоново», закрытый в 2012 году. «Отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет, полигон укрыт грунтами и безопасен», - заявил чиновник.

Неподалеку от аэропорта действительно была несанкционированная свалка, привлекавшая чаек – на это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «С несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба», - напомнил Песков. Как стало известно РБК, незаконная свалка, которую рекультивируют, была недалеко от озера Глушица (что значительно ближе к аэропорту, чем полигон «Сафоново»). Но чайки живут не там, а на озере рядом. Тем не менее, «оснований полагать, что правительство Московской области могло бы содействовать в достижении более высокого уровня безопасности полетов применительно к аэродрому Жуковский, до настоящего момента не было», - заявил представитель подмосковных властей.



