СК возбудил уголовное дело за драку в подмосковной маршрутке
Следственный комитет (СК) возбудил дело против водителя балашихинской маршрутки из-за нападения на пассажира, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу СК по Московской области.
По данным следствия, пассажир сделал замечание водителю во время поездки 7 апреля этого года. Уточняется, что это привело к драке, в ходе которой пострадавший получил многочисленные телесные ранения.
Против обвиняемого открыто разбирательство по статье 213 УК РФ (хулиганство). Максимально возможное наказание, которое ему грозит, — три года лишения свободы.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам не грозит уголовная ответственность за переводы на карту водителям маршруток, если они окажутся террористами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru