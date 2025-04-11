СК возбудил уголовное дело за драку в подмосковной маршрутке

Следственный комитет (СК) возбудил дело против водителя балашихинской маршрутки из-за нападения на пассажира, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу СК по Московской области.

В Красноярске маршрутка врезалась в электроопору

По данным следствия, пассажир сделал замечание водителю во время поездки 7 апреля этого года. Уточняется, что это привело к драке, в ходе которой пострадавший получил многочисленные телесные ранения.

Против обвиняемого открыто разбирательство по статье 213 УК РФ (хулиганство). Максимально возможное наказание, которое ему грозит, — три года лишения свободы.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам не грозит уголовная ответственность за переводы на карту водителям маршруток, если они окажутся террористами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный КомитетБезопасность На ТранспортеДрака

Горячие новости

Все новости

партнеры