СК возбудил уголовное дело за драку в подмосковной маршрутке

По данным следствия, пассажир сделал замечание водителю во время поездки 7 апреля этого года. Уточняется, что это привело к драке, в ходе которой пострадавший получил многочисленные телесные ранения.

Против обвиняемого открыто разбирательство по статье 213 УК РФ (хулиганство). Максимально возможное наказание, которое ему грозит, — три года лишения свободы.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам не грозит уголовная ответственность за переводы на карту водителям маршруток, если они окажутся террористами.



