В Красноярске маршрутка врезалась в электроопору

Автобус врезался в опору электроосвещения в Красноярске, есть пострадавшие. Об этом заявили в краевом управлении МВД.

«По предварительной информации, сегодня утром на улице Шахтеров 19-летний водитель автомобиля KIA при перестроении допустил столкновение с автобусом № 88», — указали в ведомстве.

После столкновения маршрутка совершила наезд на электроопору. За помощью медиков обратились семь пассажиров транспортного средства.

Ранее в Курганской области легковой автомобиль протаранил информационный указатель для туристов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПострадавшиеДТПКрасноярск

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