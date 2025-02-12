В Красноярске маршрутка врезалась в электроопору
12 февраля 202509:23
Автобус врезался в опору электроосвещения в Красноярске, есть пострадавшие. Об этом заявили в краевом управлении МВД.
«По предварительной информации, сегодня утром на улице Шахтеров 19-летний водитель автомобиля KIA при перестроении допустил столкновение с автобусом № 88», — указали в ведомстве.
После столкновения маршрутка совершила наезд на электроопору. За помощью медиков обратились семь пассажиров транспортного средства.
Ранее в Курганской области легковой автомобиль протаранил информационный указатель для туристов, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru