СМИ: При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали, что услышали звук детонации и увидели машину и тела мужчин. Ударной волной от взрыва выбило окна. Предположительно, случившееся могло быть покушением.

Позже Mash сообщил, что на первом этаже здания было заложено взрывное устройство, его привели в действие дистанционно. По предварительным данным, после ЧП погиб военнослужащий и его помощник.

Ранее в Махачкале в квартире жилого дома на улице Абубакарова произошел взрыв газа, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, пострадали два человека.

