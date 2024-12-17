СМИ: При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека
Два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Очевидцы рассказали, что услышали звук детонации и увидели машину и тела мужчин. Ударной волной от взрыва выбило окна. Предположительно, случившееся могло быть покушением.
Позже Mash сообщил, что на первом этаже здания было заложено взрывное устройство, его привели в действие дистанционно. По предварительным данным, после ЧП погиб военнослужащий и его помощник.
Ранее в Махачкале в квартире жилого дома на улице Абубакарова произошел взрыв газа, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, пострадали два человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru