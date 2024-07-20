Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

В Волгограде найдено тело еще одного погибшего при взрыве газа на насосной станции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

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Найдено тело последнего погибшего на канализационной насосной станции. Таким образом, число жертв взрыва увеличилось до пяти.

«Поиски завершены», - заявили в Следственном комитете.

Взрыв на насосной станции произошел 6 июля. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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