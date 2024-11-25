СК возбудил уголовное дело после возгорания самолета в аэропорту Антальи
25 ноября 202411:16
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания в Турции фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», летевшего из Сочи, сообщили в Следственном комитете РФ.
Сотрудники СК РФ также провели обыски в аэропорту Сочи.
По предварительным данным, причиненный ущерб составил не менее миллиона рублей. По факту инцидента назначали судебные экспертизы.
Напомним, при посадке в аэропорту Антальи у самолета загорелся двигатель, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru