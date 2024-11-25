СК возбудил уголовное дело после возгорания самолета в аэропорту Антальи

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания в Турции фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», летевшего из Сочи, сообщили в Следственном комитете РФ.

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Сотрудники СК РФ также провели обыски в аэропорту Сочи.

По предварительным данным, причиненный ущерб составил не менее миллиона рублей. По факту инцидента назначали судебные экспертизы.

Напомним, при посадке в аэропорту Антальи у самолета загорелся двигатель, напоминает RT.

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ТЕГИ:ТурцияУголовное ДелоСамолетСледственный Комитет Рф

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