СК возбудил уголовное дело после стрельбы в воинской части в Забайкалье

25 октября 201918:51

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства восьми военнослужащих в Забайкалье. Как пишет ТАСС, по данным следствия, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части в пятницу, в 18:15 по местному времени. В результате инцидента погибли восемь человек, в том числе, два офицера. Ещё двое находятся в тяжелом состоянии отмечает телеканал 360.

Среди застреленных срочником военнослужащих оказались офицеры

В Минобороны отметили, что, по предварительным данным, массовое убийство могло произойти на почве нервного срыва. «Интерфакс» подчёркивает, что Шамсутдинову предстоит пройти проверку на психическую вменяемость.

Между тем, Ura.ru, ссылаясь на полковника в отставке Анатолия Матвийчука, отмечает, что дедовщина не могла стать причиной расстрела солдатом-срочником своих сослуживцев в Забайкалье. Ранее озвучивались версии, согласно которым солдат мог взяться за оружие из-за нервного срыва или неуставных отношений в воинской части.

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