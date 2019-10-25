СК возбудил уголовное дело после стрельбы в воинской части в Забайкалье

В Минобороны отметили, что, по предварительным данным, массовое убийство могло произойти на почве нервного срыва. «Интерфакс» подчёркивает, что Шамсутдинову предстоит пройти проверку на психическую вменяемость.

Между тем, Ura.ru, ссылаясь на полковника в отставке Анатолия Матвийчука, отмечает, что дедовщина не могла стать причиной расстрела солдатом-срочником своих сослуживцев в Забайкалье. Ранее озвучивались версии, согласно которым солдат мог взяться за оружие из-за нервного срыва или неуставных отношений в воинской части.

