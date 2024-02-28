Хайдаров опроверг информацию об обысках в клинике на Часовой улице
Пластический хирург Тимур Хайдаров в интервью изданию «Газета.Ru» опроверг данные о якобы проходящих в его клинике на Часовой улице обысках из-за смерти 27 февраля пациента — продюсера Петра Гаврилова. Врач также заявил о своем личном знакомстве с покойным и о том, что считает его смерть «душераздирающей» ситуацией.
Хайдаров выразил уверенность, что в произошедшем разберутся следственные органы, на соответствующих проверках, по его словам, будет настаивать и сама клиника. Врач пояснил, что бариатрическая операция (хирургическое изменение желудка), которая проводилась Гаврилову, связана с существенными рисками.
При выписке состояние продюсера оценивалось как удовлетворительное, подчеркнул Хайдаров, отметив, что пациенту стало плохо вне пределов клиники, однако врачи находились с ним на связи. Гаврилова пригласили в клинику, взяли у него анализы, где продюсеру стало лучше, однако к вечеру состояние снова ухудшилось, после чего он снова попал в клинику. Хайдаров добавил, что у Гаврилова не было заражения крови, однако появились подозрения на расхождение швов. Не спасло пациента и вмешательство большого центра помощи, где можно было провести процедуры гемодиализа и МРТ.
Хайдаров отметил, что в качестве одной из возможных причин смерти Гаврилова рассматривается злокачественная гипертония.
Ранее Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью Хайдарова.
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