Хайдаров опроверг информацию об обысках в клинике на Часовой улице

Хайдаров выразил уверенность, что в произошедшем разберутся следственные органы, на соответствующих проверках, по его словам, будет настаивать и сама клиника. Врач пояснил, что бариатрическая операция (хирургическое изменение желудка), которая проводилась Гаврилову, связана с существенными рисками.

При выписке состояние продюсера оценивалось как удовлетворительное, подчеркнул Хайдаров, отметив, что пациенту стало плохо вне пределов клиники, однако врачи находились с ним на связи. Гаврилова пригласили в клинику, взяли у него анализы, где продюсеру стало лучше, однако к вечеру состояние снова ухудшилось, после чего он снова попал в клинику. Хайдаров добавил, что у Гаврилова не было заражения крови, однако появились подозрения на расхождение швов. Не спасло пациента и вмешательство большого центра помощи, где можно было провести процедуры гемодиализа и МРТ.

Хайдаров отметил, что в качестве одной из возможных причин смерти Гаврилова рассматривается злокачественная гипертония.

Ранее Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью Хайдарова.

