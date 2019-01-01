СК возбудил уголовное дело после смертельной драки у метро «Электрозаводская»

После гибели мужчины в массовой драке около станции метро Электрозаводская возбуждено уголовное дело. Как пишет агентство городских новостей «Москва», об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, сегодня в 5:30 утра недалеко от станции метро «Электрозаводская» между выходцами из одной из стран СНГ, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, он перерос в драку. В результате один из её участников скончался от ножевого ранения, ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

В настоящий момент следователи устанавливают всех участников конфликта и выясняют подробности инцидента.

Ранее НСН писала, что, по словам очевидцев, в конфликте участвовали не менее восьми человек. Трое мужчин избивали другого палками. Он пытался покинуть место конфликта, но, убегая, упал. Другие участники инцидента продолжили драться до тех пор, пока к «Электрозаводской» не приехали сотрудники полиции. Кроме того, очевидцы конфликта заявляют, что это далеко не первый случай драки в районе метро «Электрозаводская».

