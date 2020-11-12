СК возбудил уголовное дело после прорыва трубы в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.
Ранее НСН писала, что четверо детей в возрасте 10-12 лет, переходивших дорогу на Томилинской улице, получили ожоги в результате прорыва теплотрассы. Пострадавшие были госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр.
Помощник руководителя подмосковного ГСУ СК сообщила, что по результатам проверки сотрудниками следственного отдела было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».
Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия и опрашивают очевидцев инцидента.
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