СК возбудил уголовное дело после прорыва трубы в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Ранее НСН писала, что четверо детей в возрасте 10-12 лет, переходивших дорогу на Томилинской улице, получили ожоги в результате прорыва теплотрассы. Пострадавшие были госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр.

Помощник руководителя подмосковного ГСУ СК сообщила, что по результатам проверки сотрудниками следственного отдела было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия и опрашивают очевидцев инцидента.

