Четверо детей госпитализированы в Подмосковье с ожогами из-за разрыва трубы

Четыре ребенка с ожогами госпитализированы в подмосковном Дзержинском в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Томилинской улице, дети переходили дорогу и в этот момент на проезжую часть разлилась горячая вода. Они госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр.

Детям было 10-12 лет, уточняет агентство.


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ФОТО: РИА Новости//Вадим Жернов
ТЕГИ:ПроисшествияПодмосковье
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