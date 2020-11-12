Четверо детей госпитализированы в Подмосковье с ожогами из-за разрыва трубы
12 ноября 202016:31
Четыре ребенка с ожогами госпитализированы в подмосковном Дзержинском в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на Томилинской улице, дети переходили дорогу и в этот момент на проезжую часть разлилась горячая вода. Они госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр.
Детям было 10-12 лет, уточняет агентство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru