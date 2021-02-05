СК возбудил уголовное дело после падения мужчины на коляску с ребенком в Воронеже

Ранее стало известно, что 4 февраля в поселке Шилово в Воронеже мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Место его падения пришлось на коляску с полугодовалым мальчиком. Врачи не смогли спасти ребенка, упавший мужчина скончался на месте от полученных травм.





