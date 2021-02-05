СК возбудил уголовное дело после падения мужчины на коляску с ребенком в Воронеже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти шестимесячного ребенка, на коляску с которым упал мужчина с 17 этажа, сообщается на сайте регионального ведомства.

Дело квалифицировано по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

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Ранее стало известно, что 4 февраля в поселке Шилово в Воронеже мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Место его падения пришлось на коляску с полугодовалым мальчиком. Врачи не смогли спасти ребенка, упавший мужчина скончался на месте от полученных травм.



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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоРебенокВоронежСледственный Комитет
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