В Москве Range Rover сбил насмерть ребенка, возбуждено уголовное дело

В российской столице недалеко от центра произошло ДТП, в результате которого погибла маленькая девочка. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, Range Rover наехал на мужчину с ребенком во время движения по дублеру Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта. Девочка скончалась на месте, мужчину госпитализировали.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Расследование обстоятельств ДТП продолжается.



