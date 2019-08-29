В Москве Range Rover сбил насмерть ребенка, возбуждено уголовное дело
В российской столице недалеко от центра произошло ДТП, в результате которого погибла маленькая девочка. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, Range Rover наехал на мужчину с ребенком во время движения по дублеру Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта. Девочка скончалась на месте, мужчину госпитализировали.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
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