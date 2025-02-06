СК возбудил уголовное дело после обнаружения младенца на обочине в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения годовалого ребенка, который ползал на обочине Старо-Рязанского шоссе.
Уголовные дела возбуждены по двумя статьям УК РФ: оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.125 и ст.156).
В ведомстве отметили, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Напомним, водитель на «Киа» ехал рядом с деревней Становое по Старо-Рязанскому шоссе в Раменском округе и заметил на проезжей части 11-месячного ребенка без одежды и родителей. Мужчина остановился и занес девочку в машину, вызвал полицию и скорую. Сейчас ребенок дома, его здоровью ничего не угрожает. В полиции сообщили, что по предварительной информации, 65-летняя женщина вместе с внучкой вышла ранним утром из дома на улицу, после чего потеряла ее из виду.
Прокуратура Подмосковья сейчас проверяет семью девочки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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