Уголовное дело завели в Подмосковье после ДТП с автобусом

Следственный комитет объявил об возбуждении уголовного дела по факту аварии с автобусом в Орехово-Зуеве при которой пострадали пассажиры. Оно будет расследовать по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Информация об этом появилась на сайте подмосковного следственного управления СК. Как сообщили ранее в подмосковном главке МВД, ДТП произошло в 08:15 утра на 6 километре дороги МБК - Анциферово - Давыдово.

Водитель транспортного средства с пассажирами не справился с управлением, съехал в кювет, где автобус врезался в дерево. Травмы получили пять человек. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», их состояние не уточняется.

