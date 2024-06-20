СК возбудил уголовное дело после наезда автобуса на человека в Домодедово
20 июня 202412:08
Автобус, водитель которого в попытке избежать ДТП задавил женщину в Домодедово, был неисправен, заявили в Следственном комитете.
В ведомстве отметили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
Ранее прокуратура Московской области сообщила о том, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и насмерть сбил женщину на автовокзале в городе Домодедово, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru