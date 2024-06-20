СК возбудил уголовное дело после наезда автобуса на человека в Домодедово

В ведомстве отметили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее прокуратура Московской области сообщила о том, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и насмерть сбил женщину на автовокзале в городе Домодедово, напоминает RT.

