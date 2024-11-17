СК возбудил уголовное дело после митинга в МФЮА

СК возбудил уголовное дело после распространения в сети видеоролика, на котором студенты МФЮА скандируют противоправные лозунги с призывами к межнациональной розни. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Известно, что следственные органы ГСУ СК РФ в столице возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»)».