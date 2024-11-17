СК возбудил уголовное дело после митинга в МФЮА

СК возбудил уголовное дело после распространения в сети видеоролика, на котором студенты МФЮА скандируют противоправные лозунги с призывами к межнациональной розни. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Известно, что следственные органы ГСУ СК РФ в столице возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»)».

СКР проверит данные о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА

Представители ведомства добавили, что расследованием дела заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и поручил доложить ему о ходе проверки.

Ранее в Московском финансово-юридическом университете МФЮА сообщили, что руководство учреждения проведет внутреннюю проверку на фоне сложившейся ситуации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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