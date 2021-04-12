СК возбудил уголовное дело после кражи 23 миллионов рублей у дочери летчика Чкалова
Следственные органы СК возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) после заявления 81-летней дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка. Они заявили, что персональные данные пострадавшей находятся в открытом доступе и вынудили ее перевести 23 миллиона рублей на «безопасны» счет.
СК продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента и проводит оперативно-розыскные мероприятия. Также ведомство напомнило об участившихся случаях телефонного мошенничества и призвало граждан быть бдительными.
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