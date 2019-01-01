СК возбудил уголовное дело после инцидент в школе Казани
В Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом, возбуждено уголовное дело – о незаконном лишении свободы школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ЧП. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям администрации школы, которая не обеспечила безопасность в учебном учреждении, отмечает RT.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что правоохранители задержали в Казани десятиклассника, который пришёл в школу с пневматическим пистолетом и ножом. Никаких требований подросток не выдвигал. В результате инцидента пострадавших нет.
Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в эфире НСН рассказал, кто должен нести ответственность за этот инцидент.
«Виноваты абсолютно все, кто завязан на данного ребенка, пришедшего с пистолетом в школу и захватившего заложников. Это психически ненормально, аморально. Значит, тут виновата семья, воспитание, основы, которые закладываются каждому ребенку. Далее, психолог не увидел отклонений от психики. Он и не мог увидеть: тут виновата система, потому что один психолог с тысячей человек работает», - отметил Саминский.
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