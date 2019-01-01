СК возбудил уголовное дело после инцидент в школе Казани

В Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом, возбуждено уголовное дело – о незаконном лишении свободы школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ЧП. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям администрации школы, которая не обеспечила безопасность в учебном учреждении, отмечает RT.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что правоохранители задержали в Казани десятиклассника, который пришёл в школу с пневматическим пистолетом и ножом. Никаких требований подросток не выдвигал. В результате инцидента пострадавших нет.