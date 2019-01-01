«Школа без опасности»: В казанском ЧП повинны семья, психологи и охрана гимназии

17-летний учащийся гимназии в Казани, угрожая пистолетом, взял в заложники учеников. Позднее подросток был задержан. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в эфире НСН рассказал, кто должен нести ответственность за этот инцидент.

«Виноваты абсолютно все, кто завязан на данного ребенка, пришедшего с пистолетом в школу и захватившего заложников. Это психически ненормально, аморально. Значит, тут виновата семья, воспитание, основы, которые закладываются каждому ребенку. Далее, психолог не увидел отклонений от психики. Он и не мог увидеть: тут виновата система, потому что один психолог с тысячей человек работает», - отметил он.