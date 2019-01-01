«Школа без опасности»: В казанском ЧП повинны семья, психологи и охрана гимназии
Президент ассоциации «Школа без опасности» в эфире НСН рассказал, кто должен нести ответственность за этот инцидент.
17-летний учащийся гимназии в Казани, угрожая пистолетом, взял в заложники учеников. Позднее подросток был задержан. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в эфире НСН рассказал, кто должен нести ответственность за этот инцидент.
«Виноваты абсолютно все, кто завязан на данного ребенка, пришедшего с пистолетом в школу и захватившего заложников. Это психически ненормально, аморально. Значит, тут виновата семья, воспитание, основы, которые закладываются каждому ребенку. Далее, психолог не увидел отклонений от психики. Он и не мог увидеть: тут виновата система, потому что один психолог с тысячей человек работает», - отметил он.
По словам эксперта, количество психологов должно быть увеличено. «Как известно, в Америке такие события происходят еще чаще. У них был подготовлен документ на основании мнений комиссий, которые работали с последствиями шутингов, об экстренных мерах, способных исправить ситуацию. Мы этот документ перевели и представили этот документ коллегам в рабочей группе при Минпросвещения по обеспечению безопасности образовательных организаций. Так вот один из пунктов там как раз увеличение числа психологов. Жесткий конвейер крупных городов, к сожалению, чаще вызывает отклонения – нужно больше людей, которые смогут услышать ребенка», - пояснил он.
Третий момент – охрана, указывает собеседник НСН. «Она обязана изъять пистолет на входе в школу. До десяти запрещенных к проносу предметов изымается в Москве за месяц. Вот три ключа. Если их привести в рабочее состояние, то такие случаи можно будет свести к минимуму. Полностью исключить невозможно, к сожалению», - заключил он.
Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал причины бойни в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года. По его словам, студент Владислав Росляков устроил стрельбу из-за травли.
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