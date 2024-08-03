Shot: В Подмосковье десятки человек держали в заложниках в рехабе

В Подмосковье полиция осуществила рейд в «элитном» реабилитационном центре в коттедже в Мытищах, освободив из заложников примерно 30 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Освобожденные пациенты рассказали, что их насильно удерживали в учреждении, намеренно не кормили, лишали сна, а также физически и морально издевались над ними. Отмечается, что среди заложников находилась и 13-летняя девочка.

Известно, что одному заложнику удалось сбежать и обратиться в полицию. Во время рейда были задержаны владелец центра Артем и двое сотрудников учреждения — 29-летний Антон и 36-летний Заур. Позже владельца рехаба отпустили под подписку о невыезде. Освобожденные пациенты написали заявление в полицию, обвинив сотрудников центра в незаконном удержании и жестоком обращении.

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По словам 37-летнего Ивана из Тулы, который попал в подмосковный реабилитационный центр после запоя, он пробыл в этом рехабе девять месяцев. При этом его отцу, который оплатил лечение, говорили, что его сын еще не готов вернуться к обычной жизни, и требовали его продолжить ежемесячные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что участнику захвата заложников в ростовском СИЗО дали 23 года колонии за подготовку теракта.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:МытищиРеабилитацияПодмосковьеЗаложники

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