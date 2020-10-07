СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения на Камчатке

Возбуждено уголовное дело из-за гибели морских животных в бухтах неподалёку от Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что дело возбуждено по статьям «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «загрязнение морской среды».

Следствием установлено, что причиной гибели донных иглокожих и морских животных в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года стало загрязнение морской воды, из-за чего также пострадали два серфингиста, получившие химические ожоги роговицы глаз.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что исследования показали наличие в образцах прибрежной воды нефтесодержащих компонентов, в том числе фенола. Специалисты проверяют все возможные источники загрязнения вод, в том числе полигоны, где располагаются захоронения ядохимикатов. Назначена экологическая экспертиза, устанавливаются виновные.

Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили и в Генпрокуратуре РФ. В разных районах Камчатки было отобрано почти тысяча образцов воды. Обнаружено превышение допустимых значений по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу в 2,5 раза. Также проведены исследования песка.

