СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Ярославле

Ранее стало известно, что в понедельник в одном из домов в Ярославле прогремел взрыв. В результате обрушилась кровля и чердачные перекрытия дома, пишет Ura.ru. Сообщалось об одном пострадавшем, напоминает РИА ФАН.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")», — приводит ТАСС сообщение СК.

