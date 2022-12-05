СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Ярославле

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

Ранее стало известно, что в понедельник в одном из домов в Ярославле прогремел взрыв. В результате обрушилась кровля и чердачные перекрытия дома, пишет Ura.ru. Сообщалось об одном пострадавшем, напоминает РИА ФАН.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")», — приводит ТАСС сообщение СК.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоВзрыв ГазаЯрославльСледственный Комитет
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