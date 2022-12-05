Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

Отмечается, что ЧП произошло в доме по улице Кузнецова. Спасатели получили информацию о взрыве в 06:15.

«Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них 3 детей», — отметили в региональном главке МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате взрыва один человек получил травмы.

Накануне взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Нижневартовске, напоминает Ura.ru. В результате обрушились два этажа здания, известно о шести погибших, отмечает Газета.ру. По предварительной информации, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который хранил в квартире один из жильцов дома.

