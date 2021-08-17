Крушение самолета в Подмосковье попало на видео
Очевидцы сняли на видео авиакатастрофу самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке, в результате которой погибли три члена его экипажа.
На кадрах видно, как самолет загорелся в воздухе, потом перевернулся и врезался носом в землю.
Крушение опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В произошло во время тренировки, при заходе на посадку. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ и пожар одного из двигателей.
В числе погибших оказался Герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов.
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