Крушение самолета в Подмосковье попало на видео

Очевидцы сняли на видео авиакатастрофу самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке, в результате которой погибли три члена его экипажа.

На кадрах видно, как самолет загорелся в воздухе, потом перевернулся и врезался носом в землю.

Крушение опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В произошло во время тренировки, при заходе на посадку. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ и пожар одного из двигателей.

В числе погибших оказался Герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов.

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ФОТО: РИА Новости/Армен Гаспарян
ТЕГИ:СамолетПодмосковьеАвиакатастрофа
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