СК возбудил уголовное дело по факту избиения Героя России в Подмосковье
Уголовное дело по статье «хулиганство» было возбуждено в отношении гражданина Армении, который избил Героя России в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
Инцидент произошёл в деревне Вырубово. По данным следствия, СК, управлявший трактором подозреваемый вступил в словесный конфликт с местным жителем, являющимся Героем России. Последний указал на неправомерное нахождение трактора на указанном участке, что и стало причиной конфликта.
Уточняется, что после словесной перепалки подозреваемый попытался на тракторе переехать мужчину, а затем просто избил его.
«В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде», - заключили в ведомстве.
Ранее суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке Шахина Аббасова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru