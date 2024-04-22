СК возбудил уголовное дело по факту избиения Героя России в Подмосковье

Уголовное дело по статье «хулиганство» было возбуждено в отношении гражданина Армении, который избил Героя России в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

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Инцидент произошёл в деревне Вырубово. По данным следствия, СК, управлявший трактором подозреваемый вступил в словесный конфликт с местным жителем, являющимся Героем России. Последний указал на неправомерное нахождение трактора на указанном участке, что и стало причиной конфликта.

Уточняется, что после словесной перепалки подозреваемый попытался на тракторе переехать мужчину, а затем просто избил его.

«В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде», - заключили в ведомстве.

Ранее суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке Шахина Аббасова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ХулиганствоУголовное ДелоСледственный Комитет РфМосковская Область

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