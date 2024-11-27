СК возбудил дело против соседа убитой в загоне со свиньями 17-летней девушки
В Красноярском крае в отношении 41-летнего мужчины, причастного к гибели 17-летней школьницы в загоне со свиньями, возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.
Трагедия произошла 23 ноября селе Ушканка Ужурского района. По версии следствия, подозреваемый был подчинённым отца погибшей. Из-за неприязненных отношений он, желая отомстить, решил забить его скот. С этой целью он, будучи пьяным, взял нож и березовое полено, и проник в постройку с животными, где встретил кормившую скот школьницу.
«Возникла ссора, в ходе которой фигурант ударил потерпевшую несколько раз бревном по голове, в результате чего она потеряла сознание. Мужчина, понимая что на девушку могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушёл», - говорится в сообщении.
Потерявшую сознание школьницу насмерть закусали свиньи.
В ведомстве отметили, что подозреваемый, с целью скрыть следы преступления, забрал телефон девушки и полено, которые сжёг в печи у себя дома.
Сообщается, что мужчина полностью признал вину, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Ранее Новосибирский суд приговорил к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя Константина Журавлева за убийство таксиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юань на бирже преодолел 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года
- Экс-глава службы ГАБТУ Минобороны Тимофеев не признал вину в получении взятки
- Захарова: Россия готова обменять 630 военных с Украиной
- Маркетолог дала советы, как не разориться в «черную пятницу»
- МЧС предупредило жителей Сахалина о мощном снежном циклоне
- В Киеве допустили переговоры с РФ без возвращения к границам 1991 года
- Украина передала России двух детей, эвакуированных из зоны СВО
- Юра Борисов представит картину «Пророк» на фестивале Хомякон
- Эксперт Вураско: Разблокировать взломанный iPhone практически нельзя
- СМИ: За весь период СВО Киев понес от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru