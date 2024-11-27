СК возбудил дело против соседа убитой в загоне со свиньями 17-летней девушки

Трагедия произошла 23 ноября селе Ушканка Ужурского района. По версии следствия, подозреваемый был подчинённым отца погибшей. Из-за неприязненных отношений он, желая отомстить, решил забить его скот. С этой целью он, будучи пьяным, взял нож и березовое полено, и проник в постройку с животными, где встретил кормившую скот школьницу.

«Возникла ссора, в ходе которой фигурант ударил потерпевшую несколько раз бревном по голове, в результате чего она потеряла сознание. Мужчина, понимая что на девушку могут напасть свиньи, оставил тело в постройке и ушёл», - говорится в сообщении.

Потерявшую сознание школьницу насмерть закусали свиньи.

В ведомстве отметили, что подозреваемый, с целью скрыть следы преступления, забрал телефон девушки и полено, которые сжёг в печи у себя дома.

Сообщается, что мужчина полностью признал вину, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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