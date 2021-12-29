СК возбудил дело против мужчины, обстрелявшего из ружья полицейских в Сочи

СК возбудил уголовное дело против мужчины, который обстрелял из ружья полицейских в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что он подозревается в незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь силовиков.

Следствием установлено, что вечером 28 декабря 32-летний мужчина удерживал в доме на улице Красной свою 62-летнюю мать. При этом он, использовал огнестрельное оружие. После приезда правоохранителей на место происшествия, злоумышленник начал в них стрелять.

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Обезоружить и задержать мужчину удалось с помощью сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по краю.

Сейчас следствие проводит ряд экспертиз по уголовному делу. Правоохранительные органы работают с задержанным и решают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По некоторым данным, мужчина психически не здоров. Эта информация проверяется.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ОружиеОбстрелПолицияКраснодарский КрайСочи
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