СК возбудил дело против мужчины, обстрелявшего из ружья полицейских в Сочи

СК возбудил уголовное дело против мужчины, который обстрелял из ружья полицейских в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что он подозревается в незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь силовиков.

Следствием установлено, что вечером 28 декабря 32-летний мужчина удерживал в доме на улице Красной свою 62-летнюю мать. При этом он, использовал огнестрельное оружие. После приезда правоохранителей на место происшествия, злоумышленник начал в них стрелять.