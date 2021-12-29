На избившего пенсионерку в Краснодаре мужчину завели уголовное дело

В Краснодаре уголовное дело по статье за хулиганство завели на мужчину, избившего пенсионерку на улице Трудовой Славы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы городского УМВД Артема Коноваленко.

Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Отмечается, что 39-летний житель Краснодара избил пожилую женщину за то, что она сделала ему замечание, потому что он вырубал деревья около ее дома. При этом в ведомстве подчеркнули, что вырубка деревьев происходила на законных основаниях.

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Следствие установило, что в момент происшествия обидчик также ударил человека, пытавшегося заступиться за пенсионерку. У пострадавшего диагностирован перелом локтевой кости. По словам Коноваленко, этот факт может повлиять на возбуждение еще одного уголовного дела.

Сейчас злоумышленник заключен под стражу. По данным источника, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и умышленное причинение тяжести вреда здоровью.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МВДПреступленияИзбиениеПенсионерыКраснодар
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