На избившего пенсионерку в Краснодаре мужчину завели уголовное дело

В Краснодаре уголовное дело по статье за хулиганство завели на мужчину, избившего пенсионерку на улице Трудовой Славы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы городского УМВД Артема Коноваленко.

Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Отмечается, что 39-летний житель Краснодара избил пожилую женщину за то, что она сделала ему замечание, потому что он вырубал деревья около ее дома. При этом в ведомстве подчеркнули, что вырубка деревьев происходила на законных основаниях.