На избившего пенсионерку в Краснодаре мужчину завели уголовное дело
В Краснодаре уголовное дело по статье за хулиганство завели на мужчину, избившего пенсионерку на улице Трудовой Славы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы городского УМВД Артема Коноваленко.
Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
Отмечается, что 39-летний житель Краснодара избил пожилую женщину за то, что она сделала ему замечание, потому что он вырубал деревья около ее дома. При этом в ведомстве подчеркнули, что вырубка деревьев происходила на законных основаниях.
Следствие установило, что в момент происшествия обидчик также ударил человека, пытавшегося заступиться за пенсионерку. У пострадавшего диагностирован перелом локтевой кости. По словам Коноваленко, этот факт может повлиять на возбуждение еще одного уголовного дела.
Сейчас злоумышленник заключен под стражу. По данным источника, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и умышленное причинение тяжести вреда здоровью.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- На избившего пенсионерку в Краснодаре мужчину завели уголовное дело
- СМИ: ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство
- За сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса
- Семеро туристов из Подмосковья запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии
- Погибший в Дубне ребенок попал на видео незадолго до смерти
- Эксперты предупредили о риске подорожания кредитов и ипотеки для непривитых от COVID-19
- Милонов предложил создать открытую электронную базу педофилов
- Восьмилетняя девочка пропала в Севастополе
- В Дагестане мужчина сжег два полицейских автомобиля
- Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru