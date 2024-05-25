СК возбудил дело после падения части крыши на детей в школе Краснодара

СК возбудил уголовное дело по факту того, что более 10 детей получили травмы после срыва кровельного покрытия крыши в одной из Краснодарских школ. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СКР по региону.

В ведомстве уточнили, что следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

До этого стало известно, что утром 25 мая примерно в 08:18 часов по московскому времени на территории школы №29 на улице Рылеева в Краснодаре ветром сорвало часть кровли крыши до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка.

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По словам главы краевого минздрава, среди пострадавших детей нет пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Источник добавил, что в основном они получили порезы и ссадины. Изначально говорилось о 12 пострадавших, но сейчас их точное количество уточняется.

Ранее «Известия» сообщили, что во Владимирской области загорелась крыша торгового центра.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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