СК возбудил дело после падения части крыши на детей в школе Краснодара
СК возбудил уголовное дело по факту того, что более 10 детей получили травмы после срыва кровельного покрытия крыши в одной из Краснодарских школ. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СКР по региону.
В ведомстве уточнили, что следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
До этого стало известно, что утром 25 мая примерно в 08:18 часов по московскому времени на территории школы №29 на улице Рылеева в Краснодаре ветром сорвало часть кровли крыши до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка.
По словам главы краевого минздрава, среди пострадавших детей нет пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Источник добавил, что в основном они получили порезы и ссадины. Изначально говорилось о 12 пострадавших, но сейчас их точное количество уточняется.
Ранее «Известия» сообщили, что во Владимирской области загорелась крыша торгового центра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru