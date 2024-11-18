СК возбудил дело после отравления 50 детей водой из кулера в московской школе

Следственный комитет России возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после отравления 50 детей водой из кулера в московской школе, сообщили в пресс-службе СК РФ.

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в школе №1512 на востоке Москвы. Отмечается, что 50 учеников почувствовали недомогание, выпив воду из кулера.

Роспотребнадзор приостановил работу школы.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что норовирусы активизируются осенью и поражают, в том числе, дошкольников, причем обычно не через воду.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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