СМИ: Украинского рэпера Энди Картрайта расчленила жена
Тело 30-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, обнаружено в петербургской квартире, сообщает РЕН ТВ.
Утверждается, в полицию о смерти рэпера заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.
Полицейские нашли в квартире пять пакетов с частями тела, молоток, нож и разделочную доску, а также ножовку по металлу, передаёт "Интерфакс". Они задержали Кохал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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