СК возбудил дело после гибели двух детей в пруду Пермского края
14 сентября 202409:57
Правоохранительные органы начали уголовное расследование по факту утопления двух детей в реке Пермского края, сообщили в Следственном управление Следственного комитета (СУ СК) по региону.
Дело возбуждено 14 сентября по ст. 109 УК, ч. 3 (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Следователи Чернушинского межрайонного следственного отдела установили, что инцидент произошел в селе Бикбарда Куединского муниципального округа.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru