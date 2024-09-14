СК возбудил дело после гибели двух детей в пруду Пермского края

Правоохранительные органы начали уголовное расследование по факту утопления двух детей в реке Пермского края, сообщили в Следственном управление Следственного комитета (СУ СК) по региону.

Дело возбуждено 14 сентября по ст. 109 УК, ч. 3 (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

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Следователи Чернушинского межрайонного следственного отдела установили, что инцидент произошел в селе Бикбарда Куединского муниципального округа.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Пермский КрайДетиГибельУголовное ДелоСледственный Комитет

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