СК возбудил дело после гибели четырех человек на реке в Сургуте
10 сентября 202000:19
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели четырех человек на реке Черная в Сургуте. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что катер с 8 людьми на борту врезался в стоящую баржу, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Отмечалось, что среди пострадавших есть ребенок. На барже никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru