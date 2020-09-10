СК возбудил дело после гибели четырех человек на реке в Сургуте

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после гибели четырех человек на реке Черная в Сургуте. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее стало известно, что катер с 8 людьми на борту врезался в стоящую баржу, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Отмечалось, что среди пострадавших есть ребенок. На барже никто не пострадал.


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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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