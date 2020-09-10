На станции метро «Белорусская» в Москве поезд насмерть сбил пассажира

На станции столичного метрополитена "Белорусская" поезд насмерть сбил пассажира, упавшего на рельсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

По данным агентства, пассажир упал прямо под прибывающий на станцию поезд.

Отмечается, что на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

