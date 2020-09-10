На станции метро «Белорусская» в Москве поезд насмерть сбил пассажира
9 сентября 202023:57
На станции столичного метрополитена "Белорусская" поезд насмерть сбил пассажира, упавшего на рельсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
По данным агентства, пассажир упал прямо под прибывающий на станцию поезд.
Отмечается, что на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru