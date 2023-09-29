СК возбудил дело после ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими

Следователи московского СК проводят осмотр места происшествия и опрос очевидцев, отметила Иванова.

В пятницу вечером автомобиль Mercedes сбил пешеходов на улице Большая Никитская в центре Москвы. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, включая двух детей 2011 и 2013 годов рождения.

Ранее на севере столицы на улице Сходненской произошло ДТП с шестью автомобилями. По данным Telegram-канала Mash, одну пострадавшую госпитализировали без сознания, отмечает «Радиоточка НСН».

