СК возбудил дело после ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими

Возбуждено уголовное дело после наезда легкового автомобиля на пешеходов в центре Москвы, заявила глава столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В Орле трехлетний ребенок попал под грузовик

Следователи московского СК проводят осмотр места происшествия и опрос очевидцев, отметила Иванова.

В пятницу вечером автомобиль Mercedes сбил пешеходов на улице Большая Никитская в центре Москвы. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, включая двух детей 2011 и 2013 годов рождения.

Ранее на севере столицы на улице Сходненской произошло ДТП с шестью автомобилями. По данным Telegram-канала Mash, одну пострадавшую госпитализировали без сознания, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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