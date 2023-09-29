СК возбудил дело после ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими
Возбуждено уголовное дело после наезда легкового автомобиля на пешеходов в центре Москвы, заявила глава столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Следователи московского СК проводят осмотр места происшествия и опрос очевидцев, отметила Иванова.
В пятницу вечером автомобиль Mercedes сбил пешеходов на улице Большая Никитская в центре Москвы. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, включая двух детей 2011 и 2013 годов рождения.
Ранее на севере столицы на улице Сходненской произошло ДТП с шестью автомобилями. По данным Telegram-канала Mash, одну пострадавшую госпитализировали без сознания, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело после ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими
- Рогов: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра
- Онколог: эффективность российского препарата от рака может достигать 100%
- В Нижегородской области мужчина облил сестру бензином и поджег
- В США предъявили обвинения по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура
- Пушилин: ВС РФ отбросили ВСУ на артемовском направлении
- Фанаты «Гарри Поттера» символически попрощались с исполнителем роли Дамблдора
- Автомобиль сбил пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы
- СМИ: Зеленский согласовал с США и Британией наступление ВСУ в октябре
- В ДНР ракета ВСУ попала в гостиницу со строителями из Ленобласти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru