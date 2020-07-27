СК возбудил дело после ДТП с восемью погибшими под Волгоградом

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц".

Автомобиль был найден утром 27 июля в районе села Верхнепогромное. По версии следователей, водитель не справился с управлением и машина упала в канал. Среди погибших также трое детей от 10 до 17 лет.

Отмечается, что за рулем находился 28-летний уроженец Таджикистана.

