СК возбудил дело после ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело после обнаружения машины с восьмью погибшими в оросительном канале. Об этом сообщает ТАСС.
Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц".
Автомобиль был найден утром 27 июля в районе села Верхнепогромное. По версии следователей, водитель не справился с управлением и машина упала в канал. Среди погибших также трое детей от 10 до 17 лет.
Отмечается, что за рулем находился 28-летний уроженец Таджикистана.
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