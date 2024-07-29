СК возбудил дело после аварии на ж/д в Волгоградской области

Следственный комитет России возбудил дело после столкновения поезда и «КАМАЗа» в Волгоградской области, сообщили в управлении на транспорте.

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Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в ведомстве.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, всего в поезде было 812 человек, данные по пострадавшим продолжают уточнять, на месте создан оперативный штаб.

По данным СМИ, пострадали около 100 человек, среди них есть дети, напоминает «Радиоточка НСН».

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