СК возбудил дело по факту взрыва в Карачаево-Черкесии

По факту взрыва в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали сотрудники силовых ведомств, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщает сайт регионального отделения СК.

Известно, что по данному делу работает группа следователей и криминалистов, кроме того, привлечены взрывотехники.

Напомним, ранее в пятницу, 11 декабря стало известно, что возле управления ФСБ в Карачаево-Черкессии прогремел взрыв, пишет «Интерфакс». В результате инцидента пострадали шесть человек: пятеро из них - полицейские, шестой - сотрудник ФСБ, отмечает Ura.ru.

