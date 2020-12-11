Последствия войны в Карабахе. Ветеран «Альфы» о смертнике в Карачаево-Черкессии

Возле управления ФСБ в Карачаево-Черкессии прогремел взрыв. Пострадали шесть человек: пятеро из них - полицейские, шестой - сотрудник ФСБ. Инцидент произошел в селе Учкекен. По некоторым данным, взорвавший себя неизвестный мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, почему в регионе обостряется вопрос террористической угрозы.

«Ситуация на Северном Кавказе всегда была неспокойная. Возможно, Чечня еще держится в каких-то рамках благодаря авторитарному режиму Кадырова. А так это регион, который всегда представлял опасность. Вдобавок, те наемники, которые участвовали в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, решили чем-то заняться и в России. Возможно, это подрывник был недоволен. Многие, кто исповедует радикальный ислам, недовольны действиями властей. Тут и преддверие Нового года, и выступление президента, и день чекиста... Версий очень много. Следствие должно с этими случаями разбираться. Но подобные случаи происходят на Северном Кавказе регулярно. Это вызывает определенные опасение», - отметил он.