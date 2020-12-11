Последствия войны в Карабахе. Ветеран «Альфы» о смертнике в Карачаево-Черкессии
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН перечислил вероятные причины ухудшения обстановки на Северном Кавказе.
Возле управления ФСБ в Карачаево-Черкессии прогремел взрыв. Пострадали шесть человек: пятеро из них - полицейские, шестой - сотрудник ФСБ. Инцидент произошел в селе Учкекен. По некоторым данным, взорвавший себя неизвестный мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, почему в регионе обостряется вопрос террористической угрозы.
«Ситуация на Северном Кавказе всегда была неспокойная. Возможно, Чечня еще держится в каких-то рамках благодаря авторитарному режиму Кадырова. А так это регион, который всегда представлял опасность. Вдобавок, те наемники, которые участвовали в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, решили чем-то заняться и в России. Возможно, это подрывник был недоволен. Многие, кто исповедует радикальный ислам, недовольны действиями властей. Тут и преддверие Нового года, и выступление президента, и день чекиста... Версий очень много. Следствие должно с этими случаями разбираться. Но подобные случаи происходят на Северном Кавказе регулярно. Это вызывает определенные опасение», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, как радикальные исламисты привлекают на свою сторону террористов.
«Я не могу сказать, что на сегодняшний момент мы полностью защищены от террористических атак. На это есть причины. Радикальные исламисты используют все возможные варианты вербовки, запугивания, материально привлечь на свою сторону. Война в Карабахе привела в регион большое количество бандитов из Сирии, которые расползлись после ее окончания. Думаю, что Северный Кавказ - это для них идеальное место, где они могут себя проявить как настоящие бандиты», - констатировал ветеран антитеррора.
Сообщается, что это уже второй взрыв за день. Ранее утром также в Карачаево-Черкессии неизвестный взорвал самодельное взрывное устройство, но тогда никто не пострадал.
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