СК возбудил дело по факту возможного обрушения многоэтажки в Подмосковье
По факту возможного обрушения дома в подмосковном городе Пересвете возбуждено уголовное дело, заявили в региональном управлении Следственного комитета.
Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, сообщило агентство ТАСС.
Следователи начали осмотр дома и допрос свидетелей. СК установит обстоятельства, которые привели к деформации издания.
В понедельник, 29 января, на фасаде пятиэтажного дома на Октярбской улице образовалась трещина. 120 жильцов эвакуировали и разместили в доме культуры «Космос».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. В 2020 году здание признали аварийным и подлежащим сносу, отмечает «Радиоточка НСН».
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