СК возбудил дело по факту возможного обрушения многоэтажки в Подмосковье

Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, сообщило агентство ТАСС.

Следователи начали осмотр дома и допрос свидетелей. СК установит обстоятельства, которые привели к деформации издания.

В понедельник, 29 января, на фасаде пятиэтажного дома на Октярбской улице образовалась трещина. 120 жильцов эвакуировали и разместили в доме культуры «Космос».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. В 2020 году здание признали аварийным и подлежащим сносу, отмечает «Радиоточка НСН».

