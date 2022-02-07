СК возбудил дело по факту гибели детей от отравления угарным газом на Кубани

В сообщении говорится, что тела погибших были обнаружены матерью женщины в частном домовладении на улице Колхозной в посёлке Афипском Северского района утром 7 февраля 2022 года.



«В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, осматривается газовое оборудование, а также вентиляционные каналы. Изымается необходимая документация по газоснабжению и установке газового оборудования», - отметили в ведомстве.

Ранее в Татарстане госпитализировали пять человек с признаками отравления неизвестным веществом, сообщает RT.





