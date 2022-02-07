СК возбудил дело по факту гибели детей от отравления угарным газом на Кубани
Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» было возбуждено по факту гибели 37-летней женщины и четверых её детей в возрасте от 1,5 до 15 лет, сообщает пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю.
В сообщении говорится, что тела погибших были обнаружены матерью женщины в частном домовладении на улице Колхозной в посёлке Афипском Северского района утром 7 февраля 2022 года.
«В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, осматривается газовое оборудование, а также вентиляционные каналы. Изымается необходимая документация по газоснабжению и установке газового оборудования», - отметили в ведомстве.
Ранее в Татарстане госпитализировали пять человек с признаками отравления неизвестным веществом, сообщает RT.
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