Пять человек погибли при пожаре в Архангельской области
Пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в поселке Плесецк Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло в ночь на субботу в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир.
«По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров», — подчеркнули в МЧС.
Во время тушения возгорания пожарные обнаружили тела погибших.
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