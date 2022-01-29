Пять человек погибли при пожаре в Архангельской области

Пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в поселке Плесецк Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Два человека стали жертвами пожара в доме под Нижним Новгородом

По данным ведомства, возгорание произошло в ночь на субботу в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир.

«По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров», — подчеркнули в МЧС.

Во время тушения возгорания пожарные обнаружили тела погибших.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Архангельская ОбластьПогибшиеПожар
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